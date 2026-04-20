Венгрия может разблокировать 90 млрд евро для Украины на этой неделе

  • 20.04.2026, 18:33
ЕС запускает финальную процедуру для кредита.

Пункт о выдаче кредита включен в повестку дня заседания комитета постоянных представителей стран Евросоюза, которое состоится 22 апреля. Речь идет об утверждении поправки к многолетнему бюджету ЕС - это последний технический элемент, необходимый для запуска кредита для Киева. Об этом сообщил представитель Кипра, председательствующего по ротации в Совете ЕС, передает корреспондентка DW.

Внесение этого пункта в повестку дня заседения без обсуждения, как правило, означает наличие предварительного согласия между государствами ЕС. В случае одобрения документ будет утвержден по письменной процедуре, что откроет путь к его окончательному принятию.

Кредит в размере 90 млрд евро для Украины долгое время оставался заблокированным уходящим правительством Венгрии. Вынесение последнего юридического элемента на утверждение свидетельствует о существенном продвижении процесса.

