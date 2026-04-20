В пункте пропуска на границе Беларуси служит волчица 6 20.04.2026, 18:43

6,312

Иллюстрационное фото

Уже шесть лет.

На пункте пропуска «Бенякони» несет службу необычное животное - волк по кличке Стелла. Об этом сообщает sb.by.

Если точнее, то Стелла - волк лишь наполовину. Ее порода называется вольфхунд, или чехословацкий влчак. В погранслужбе Беларуси Стелла – единственная в своем роде.

Как рассказала старший инспектор службы собак Лидского погранотряда Ольга Островская, вольфхунд отличается от обычных собак не только внешним видом, но и повадками. Пока другие псы спешат обнюхать человека или облаять его, Стелла смотрит спокойно, серьезно и уверенно – почти как человек. У таких собак действительно высокий интеллект, близкий к человеческому. Именно поэтому дрессировать их сложнее, чем обычных служебных собак.

Чехословацкий влчак – это гибрид, выведенный в 50-х годах прошлого века специально для военных. Селекционеры хотели соединить в одной собаке выносливость и тонкое чутье волка с послушанием и обучаемостью немецкой овчарки. И у них получилось.

Стелла служит на границе уже шесть лет. В восемь лет она уйдет на пенсию. Но на смену ей уже готовится другой влчак – дочка Стеллы по прозвищу Тайга. Сейчас кинолог активно тренирует ее для будущей службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com