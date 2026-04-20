В пункте пропуска на границе Беларуси служит волчица

В пункте пропуска на границе Беларуси служит волчица6
- 20.04.2026, 18:43
Уже шесть лет.
На пункте пропуска «Бенякони» несет службу необычное животное - волк по кличке Стелла. Об этом сообщает sb.by.
Если точнее, то Стелла - волк лишь наполовину. Ее порода называется вольфхунд, или чехословацкий влчак. В погранслужбе Беларуси Стелла – единственная в своем роде.
Как рассказала старший инспектор службы собак Лидского погранотряда Ольга Островская, вольфхунд отличается от обычных собак не только внешним видом, но и повадками. Пока другие псы спешат обнюхать человека или облаять его, Стелла смотрит спокойно, серьезно и уверенно – почти как человек. У таких собак действительно высокий интеллект, близкий к человеческому. Именно поэтому дрессировать их сложнее, чем обычных служебных собак.
Чехословацкий влчак – это гибрид, выведенный в 50-х годах прошлого века специально для военных. Селекционеры хотели соединить в одной собаке выносливость и тонкое чутье волка с послушанием и обучаемостью немецкой овчарки. И у них получилось.
Стелла служит на границе уже шесть лет. В восемь лет она уйдет на пенсию. Но на смену ей уже готовится другой влчак – дочка Стеллы по прозвищу Тайга. Сейчас кинолог активно тренирует ее для будущей службы.