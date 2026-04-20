Женщина впервые возглавила судейскую бригаду на матче чемпионата Беларуси

Женщина впервые возглавила судейскую бригаду на матче чемпионата Беларуси1
- 20.04.2026, 18:54
Историческим стал матч «Арсенала» и «Белшины».
Матч четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу между минским «Арсеналом» и бобруйской «Белшиной» стал историческим: впервые главным арбитром на игре Высшей лиги выступила женщина. Это следует из YouTube-трансляции встречи, заметило «Зеркало».
Матч прошел на «Городском стадионе» в Борисове. Главным арбитром стала 36-летняя Ольга Блоцкая из Молодечно. Ассистентами арбитра работали Юрий Хомченко из Витебска и Алеся Гутник из Бреста.
Блоцкая (в девичестве Терешко) получила статус рефери ФИФА девять лет назад — в 2015 году, писало издание «Минская правда». Она имеет богатый судейский опыт, включая матчи первой лиги и роль резервного судьи в Высшей лиге.
14 апреля Блоцкая вместе со своими ассистентами обслуживала матч женских сборных Германии и Австрии в рамках европейского отбора на Чемпионат мира-2027. Это не первый случай, когда Ольга Блоцкая работает на матчах такого уровня в рамках текущей квалификации: ранее она также обслуживала игру между сборными Чехии и Уэльса.
В 2019 году Блоцкая уже участвовала в историческом событии: тогда она судила матч второй лиги между «Ивацевичами» и «Горками», где работала полностью женская бригада арбитров.
Как сообщал Telegram-канал «Голевая передача» со ссылкой на источник, ожидается, что в будущем полностью женская судейская бригада может появиться и на матчах Высшей лиги.