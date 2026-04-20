Защитники Украины опровергли российские фейки о захвате оккупантами Зыбино на Харьковщине 20.04.2026, 19:08

Распространяемая на российских ресурсах информация о якобы захвате населенного пункта Зыбино в Харьковской области не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении 16-го армейского корпуса.

В российских интернет-изданиях распространяются материалы об «успехах» на Харьковском направлении, в частности о захвате Зыбино. Однако украинские военные отмечают, что это не соответствует реальной оперативной обстановке.

Противник силами подразделений из состава 127-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии продолжает штурмовые действия и пытается расширить контролируемую зону.

«Выдвижение штурмовых групп противника было своевременно раскрыто и нанесено поражение. Потери противника составили восемь безвозвратных, четыре санитарных и один квадроцикл», – отметили в сообщении военные.

