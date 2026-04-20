24 апреля 2026, пятница, 19:31
В России ужесточат контроль за белорусскими товарами

  • 20.04.2026, 19:15
В России ужесточат контроль за белорусскими товарами

Бизнесу это не нравится.

Белорусские производители обеспокоены внедрением в России национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Как будут помогать бизнесу, рассказал посол Беларуси в России Юрий Селиверстов в эфире «Беларусь 1».

Запустить СПОТ планируется уже 1 июня. Система нужна, чтобы лучше отслеживать привозимые товары не только из Беларуси, но и из других стран ЕАЭС.

Тем самым собираются повысить общее качество продаваемой продукции и, по сути, «обелить» рынок. Но это создает много головной боли для импортеров в плане лишней бюрократизации.

Селиверстов подчеркнул, что система не должна стать дополнительным барьером, который потребует проверки товара на границе, а от производителей – запасных ресурсов, чтобы все это выполнять.

«Сегодня, когда мы производим свою продукцию, у нас уже сложились механизмы оплаты, поставки, логистики. Мы понимаем, что у нас нет как таковой границы», – подчеркнул посол.

Больше всего бизнес опасается, что из-за дополнительной волокиты магазины начнут отказываться от белорусских товаров в пользу российских.

Посол обозначил, что уже для оптимизации процесса создана рабочая группа, куда, кроме белорусов и МНС, входят представители российского Минфина.

«Намечен ряд действий, план. Их необходимо выполнять. Чтобы эта система органично в нашу систему контроля и прослеживаемости вошла. И мы от этого получили только пользу», – заявил Селиверстов.

По его словам, чтобы все работало органично, достаточно быстро трудиться и сразу выполнять намеченные задачи.

