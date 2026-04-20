В Германии снизилась преступность 20.04.2026, 19:25

Но не по всем категориям.

Число преступлений, зарегистрированных полицией Германии в прошлом году, в целом снизилось, но зафиксирован рост убийств и ряда других особо тяжких преступлений. Об этом говорится в статистике, которую обнародовали в понедельник, 20 апреля, министерство внутренних дел ФРГ и Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA). Она основана на данных всех 16 федеральных земель, передает DW.

Согласно этим данным, в 2025 году в ФРГ было зафиксировано 5 508 559 преступлений - на 5,6% меньше, чем годом ранее. Впервые с 2021 года сократилась и насильственная преступность - на 2,3% в годовом выражении. Между тем по ряду тяжких уголовных статей отмечен значительный рост в сравнении с 2024 годом.

Число преступлений, связанных с новыми психоактивными веществами, выросло на 25,5%, с детской порнографией - на 19,9%. Случаи изнасилования и тяжких сексуализированных преступлений увеличились на 8,5%, убийств - на 6,5%. Выросло также число случаев компьютерного мошенничества и квартирных краж.

Глава МВД ФРГ о снижении преступности: Это «не повод для облегчения»

«Снижение уровня насильственной преступности - это только начало, но не повод для облегчения», - предупредил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт, представляя статистику. По его словам, необходимы дополнительные меры, чтобы «люди чувствовали себя в безопасности в повседневной жизни». Вместе с тем, возможно, эти данные указывают на шанс «добиться снижения уровня преступности в долгосрочной перспективе», отметил Добриндт.

Глава BKA Хольгер Мюнх в свою очередь указал на изменение характера преступлений. Преступность «становится более цифровой, более интернациональной, а в некоторых сферах - и более жестокой», сказал он.

Снижение общего уровня преступности эксперты связывают с частичной легализацией каннабиса в Германии в апреле 2024 года. Число наркопреступлений упало на 27,7%, что заметно повлияло на общую статистику. Между тем раскрываемость почти не изменилась - 57,9% против 58% в 2024 году.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com