В Германии снизилась преступность

  • 20.04.2026, 19:25
Но не по всем категориям.

Число преступлений, зарегистрированных полицией Германии в прошлом году, в целом снизилось, но зафиксирован рост убийств и ряда других особо тяжких преступлений. Об этом говорится в статистике, которую обнародовали в понедельник, 20 апреля, министерство внутренних дел ФРГ и Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA). Она основана на данных всех 16 федеральных земель, передает DW.

Согласно этим данным, в 2025 году в ФРГ было зафиксировано 5 508 559 преступлений - на 5,6% меньше, чем годом ранее. Впервые с 2021 года сократилась и насильственная преступность - на 2,3% в годовом выражении. Между тем по ряду тяжких уголовных статей отмечен значительный рост в сравнении с 2024 годом.

Число преступлений, связанных с новыми психоактивными веществами, выросло на 25,5%, с детской порнографией - на 19,9%. Случаи изнасилования и тяжких сексуализированных преступлений увеличились на 8,5%, убийств - на 6,5%. Выросло также число случаев компьютерного мошенничества и квартирных краж.

Глава МВД ФРГ о снижении преступности: Это «не повод для облегчения»

«Снижение уровня насильственной преступности - это только начало, но не повод для облегчения», - предупредил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт, представляя статистику. По его словам, необходимы дополнительные меры, чтобы «люди чувствовали себя в безопасности в повседневной жизни». Вместе с тем, возможно, эти данные указывают на шанс «добиться снижения уровня преступности в долгосрочной перспективе», отметил Добриндт.

Глава BKA Хольгер Мюнх в свою очередь указал на изменение характера преступлений. Преступность «становится более цифровой, более интернациональной, а в некоторых сферах - и более жестокой», сказал он.

Снижение общего уровня преступности эксперты связывают с частичной легализацией каннабиса в Германии в апреле 2024 года. Число наркопреступлений упало на 27,7%, что заметно повлияло на общую статистику. Между тем раскрываемость почти не изменилась - 57,9% против 58% в 2024 году.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук