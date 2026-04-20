24 апреля 2026, пятница, 20:22
В Столбцовском районе заметили «пылевого дьявола»

  • 20.04.2026, 19:36
Видеофакт.

20 апреля жители Столбцовского района заметили необычное природное явление – довольно мощный пыльный вихрь.

Как пояснил Telegram-канал «Метеовайб», в малооблачную погоду солнце хорошо прогрело воздух прямо у поверхности земли, и тёплые массы резко устремились вверх. В процессе возникло вращательное движение: поднимающийся поток начал закручиваться и подхватил песок и пыль, сформировав высокую подвижную колонну.

Такие вихри в метеорологии называют «пылевыми дьяволами». Это неофициальный, но широко используемый термин: он появился из-за внешнего сходства вихря с «танцующим» столбом пыли и его внезапного, почти «игривого» поведения – вихрь может резко возникнуть, менять направление и так же быстро исчезнуть.

