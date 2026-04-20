Россия начала распродажу золота 4 20.04.2026, 19:46

Для финансирования дефицита бюджета.

Банк России продал с начала 2026 года 21,772 тонны золота для финансирования бюджетного дефицита, который по итогам марта достиг 4,6 триллиона рублей на фоне низких нефтегазовых доходов в начале года, передает The Moscow Times.

Запасы золота в резервах РФ к 1 апреля 2026 года сократились на 0,7 миллиона тройских унций до 74,1 миллиона тройских унций, в том числе за март — на 0,2 миллиона унций, сообщил ЦБ в понедельник.

Московская биржа сообщала, что в марте 2026 года объем сделок с золотом на рынке драгоценных металлов увеличился по сравнению с мартом прошлого года более чем в 3,5 раза до 42,6 тонны (28,6 тонны в своп-сделках и 14 тонн в сделках спот). В рублях объем вырос в пять раз, до 534,4 миллиарда рублей.

«Продажи ради финансирования бюджетного дефицита могут продолжаться на фоне резкого увеличения государственных расходов по сравнению с плановыми показателями бюджета. Такие продажи золота из резервов со стороны ЦБ РФ вполне соответствуют тому, что делается в других центробанках, особенно развивающихся стран», — цитирует Reuters ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталью Мильчакову.

Банк России с осени 2025 года проводит операции купли-продажи золота на внутреннем рынке, ликвидность которого возросла, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Продажа золота также позволяет ЦБ поддерживать необходимый уровень валютной диверсификации резервов совокупным объемом почти $775 миллиардов, в которых доля золота существенно выросла за последние годы из-за роста его цены.

Россия сформировала золотой запас в основном с 2002 по 2025 годы, скупив свыше 1900 тонн золота. При этом большая часть этих покупок пришлась на 2008–2012 годы (чуть более 500 тонн) и на 2014–2019 годы (свыше 1200 тонн). С 2020 года чистые покупки золота со стороны России составили 55,4 тонны, указывает аналитик «Финама» Николай Дудченко.

«В настоящее время ряд центральных банков продолжает продажи золота по причинам необходимости покрытия расходов, в том числе на оборону, а также по причине того, что средства нужны из-за роста цен на энергетику и для поддержания курсов национальных валют», — сказал Дудченко.

«Многие центральные банки покупали ранее золото, чтобы продать его по высокой цене, когда в этом будет крайняя необходимость, и в условиях непростой геополитической ситуации в мире и неопределенности в мировой экономике, похоже, в этом году такая крайняя необходимость наступила», — сказала Мильчакова. В частности, центральный банк Турции продаёт из резервов валюту, чтобы стабилизировать дешевеющую лиру.

В будущем, по оценке Freedom Finance Global, спрос на золото сильно не упадет, поскольку оно является самым серьёзным конкурентом доллару как резервной валюте. «При низких ценах на золото, на коррекциях, центральные банки будут золото покупать, а ‌в перспективе, при высоких ценах, продавать, чтобы получить ликвидность для решения каких-либо важных задач, в том числе — по стабилизации банковской ‌системы. В ближайшие два месяца, по нашему прогнозу, вероятно возвращение цены золота в $5000 за тройскую унцию», — сказала Мильчакова.

Золото дешевеет в понедельник на фоне укрепления доллара и усилившихся инфляционных опасений после перекрытия Ормузского пролива. Спотовая цена золота снизилась до $4797,79 за тройскую унцию, ‌коснувшись в ходе сессии минимума с 13 апреля.

