«Я не прав или автобус?» 18 20.04.2026, 19:56

Минчанин получил штраф после публикации видео со своего регистратора.

Минчанин опубликовал в Threads видео с регистратора, где его подрезает автобус на улице Филимонова. Пользователи заметили, что сам автор при этом нарушает ПДД, проезжая по островкам безопасности. На публикацию отреагировала ГАИ — водителю выписали штраф.

«Всегда считал, что движение по ней разрешено»

Николай опубликовал запись с видеорегистратора и написал: «Странная разметка на Филимонова. Всегда считал, что стоянка и остановка на подобной разметке запрещена, а движение по ней разрешено! P. S. Кто может разъяснить. Я не прав или автобус?»

На видео видно, как автор едет по островку, разделяющему транспортные потоки, и в этот момент его подрезает автобус. Также на запись попали кадры, где водитель пересекает еще несколько островков, пишет «Зеркало».

Согласно Правилам дорожного движения, такой разметкой обозначаются островки, разделяющие транспортные потоки. Их линии запрещается пересекать.

«Не хочу с тобой на дороге встретиться»

Пользователи бурно отреагировали на публикацию. Большинство указало, что автор сам нарушил правила:

— Регистратор едет по островкам безопасности. Если это видео попадет в ГАИ, ты будешь ходить пешком, — написал Андрей.

— Ты мало того, что островок перед автобусом заигнорил, ты и дальше по ним попер во второй половине видео. Не хочу с тобой на дороге встретиться, — добавил Олег.

— Однозначно лишить водительского удостоверения автора видео! Чтобы было время выучить правила дорожного движения! — считает Василий.

— Посмотрел вторую часть видео, аж в глазах потемнело. Надеюсь, автора лишат прав навсегда, — написал Никита.

Николай продолжал настаивать, что разметка нанесена нелогично:

— Дорожники сужают возможность для движения машин во благо общественного транспорта. Везде расширяют движение, а у нас сужают, причем внезапно, — писал он.

Некоторые пользователи согласились, что разметка действительно выглядит странно.

— Да, разметка странная. Сам недавно попался. Но тут еще частично обновили. Я ехал после зимы, было не видно вообще ничего, — поделился Сергей.

— 11 лет за рулем — и вдруг в этом же месте на Филимонова обнаруживаю себя едущим как автор на видео, уворачиваясь от троллейбусов. Очень уж неожиданно из нормальной правой полосы появляется разделитель, — написал Дмитрий.

«Надеюсь, что эти 45 рублей пойдут на банку краски»

На видео обратила внимание Госавтоинспекция. Запись опубликовали в Telegram-канале инспекции с комментарием о том, что нарушители «установлены» и «привлечены к установленной законом ответственности».

В сообщении также напомнили, что сотрудники органов внутренних дел постоянно мониторят интернет-ресурсы «с целью выявления правонарушений».

После этого Николай опубликовал еще одно видео, где рассказал о визите в ГАИ. В инспекции, по словам водителя, «вошли в положение» и признали, что разметка была неполной и непонятной.

— Мне дали минимальный штраф — одна базовая, это 45 рублей, — рассказал Николай. — И я очень надеюсь, что эти 45 рублей пойдут на банку краски.

Он добавил, что после его публикации на участке обновили разметку и добавили знак.

— Может быть, я сделал такой шажок для того, чтобы этим занялись, и теперь всем будет понятно. Может, просто я чуть-чуть опередил, и это было бы уже завтра все понятно нарисовано.

