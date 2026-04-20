24 апреля 2026, пятница, 20:23
Налоговики рассылают «письма счастья» из-за зарплат

  20.04.2026, 20:13
Налоговики рассылают «письма счастья» из-за зарплат

Что происходит?

Налоговики рассказали, как ведут борьбу с зарплатами в конвертах. В Минтруда тем временем уточнили, какие новшества появились в борьбе с подобными выплатами.

«В 2026 году налоговыми органами продолжена комплексная работа по выявлению сокрытых от налогообложения и используемых в качестве источников выплаты заработной платы в конвертах доходов», — сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС).

В ведомстве уточняют, что «по-прежнему основным способом формирования источника для выплаты зарплаты в конвертах остается сокрытие от налогообложения наличной выручки».

«За три месяца 2026 года налоговыми органами в ходе проведения оперативных мероприятий установлена сокрытая субъектами хозяйствования от налогообложения наличная выручка в сумме 76,8 млн рублей», — сообщают в МНС.

Организации и ИП за три первых месяца этого года направили более 31 тысячи сообщений и уведомлений, «в которых предложено добровольно устранить нарушения или предоставить соответствующие пояснения», — уточняют в МНС.

«Сумма подлежащего доплате в бюджет подоходного налога с физических лиц по таким мероприятиям составила 37,8 млн рублей, — сообщают налоговики. — По результатам проверок, проведенных налоговыми органами, установлено 274 факта неуплаты подоходного налога и предъявлено к уплате 59 млн рублей подоходного налога с физических лиц».

Налоговики заявили, что продолжат борьбу с зарплатами в конвертах.

Тем временем своевременная выплата зарплат — под особым вниманием чиновников. Об этом сообщили в Минтруда.

«Принят 45-й указ, который расширил полномочия Департамента госинспекции труда. Документ распространил внесудебный порядок взыскания на вознаграждения по гражданско-правовым договорам (ГПД)», — сообщают в Минтруда.

В ведомстве также уточнили, что «кроме того, при банкротстве организации недостающая задолженность по зарплате и ГПД теперь погашается за счет средств учредителей».

