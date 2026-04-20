Налоговики рассылают «письма счастья» из-за зарплат

Налоговики рассылают «письма счастья» из-за зарплат17
- 20.04.2026, 20:13
- 17,566
Что происходит?
Налоговики рассказали, как ведут борьбу с зарплатами в конвертах. В Минтруда тем временем уточнили, какие новшества появились в борьбе с подобными выплатами.
«В 2026 году налоговыми органами продолжена комплексная работа по выявлению сокрытых от налогообложения и используемых в качестве источников выплаты заработной платы в конвертах доходов», — сообщает Министерство по налогам и сборам (МНС).
В ведомстве уточняют, что «по-прежнему основным способом формирования источника для выплаты зарплаты в конвертах остается сокрытие от налогообложения наличной выручки».
«За три месяца 2026 года налоговыми органами в ходе проведения оперативных мероприятий установлена сокрытая субъектами хозяйствования от налогообложения наличная выручка в сумме 76,8 млн рублей», — сообщают в МНС.
Организации и ИП за три первых месяца этого года направили более 31 тысячи сообщений и уведомлений, «в которых предложено добровольно устранить нарушения или предоставить соответствующие пояснения», — уточняют в МНС.
«Сумма подлежащего доплате в бюджет подоходного налога с физических лиц по таким мероприятиям составила 37,8 млн рублей, — сообщают налоговики. — По результатам проверок, проведенных налоговыми органами, установлено 274 факта неуплаты подоходного налога и предъявлено к уплате 59 млн рублей подоходного налога с физических лиц».
Налоговики заявили, что продолжат борьбу с зарплатами в конвертах.
Тем временем своевременная выплата зарплат — под особым вниманием чиновников. Об этом сообщили в Минтруда.
«Принят 45-й указ, который расширил полномочия Департамента госинспекции труда. Документ распространил внесудебный порядок взыскания на вознаграждения по гражданско-правовым договорам (ГПД)», — сообщают в Минтруда.
В ведомстве также уточнили, что «кроме того, при банкротстве организации недостающая задолженность по зарплате и ГПД теперь погашается за счет средств учредителей».