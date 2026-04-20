ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм на Сумщине
- 20.04.2026, 20:15
Видеофакт.
На прошлой неделе подразделения 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили российский механизированный штурм в Сумской области.
Колонна российской техники начала движение около 9:30 утра в направлении позиций Сил обороны, после чего украинские пилоты сразу же начали наносить первые удары по противнику.
В ходе боя была поражена колонна врага, в частности одна БМП и два МТ-ЛБ.
Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», которая обеспечивала огневую поддержку наступления.
Кадры боевых действий обнародовали бойцы в соцсетях.