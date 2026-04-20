ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм на Сумщине 20.04.2026, 20:15

3,136

Видеофакт.

На прошлой неделе подразделения 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили российский механизированный штурм в Сумской области.

Колонна российской техники начала движение около 9:30 утра в направлении позиций Сил обороны, после чего украинские пилоты сразу же начали наносить первые удары по противнику.

В ходе боя была поражена колонна врага, в частности одна БМП и два МТ-ЛБ.

Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», которая обеспечивала огневую поддержку наступления.

Кадры боевых действий обнародовали бойцы в соцсетях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com