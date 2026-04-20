закрыть
24 апреля 2026, пятница, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм на Сумщине

  20.04.2026, 20:15
  • 3,136
ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм на Сумщине

Видеофакт.

На прошлой неделе подразделения 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ отразили российский механизированный штурм в Сумской области.

Колонна российской техники начала движение около 9:30 утра в направлении позиций Сил обороны, после чего украинские пилоты сразу же начали наносить первые удары по противнику.

В ходе боя была поражена колонна врага, в частности одна БМП и два МТ-ЛБ.

Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», которая обеспечивала огневую поддержку наступления.

Кадры боевых действий обнародовали бойцы в соцсетях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук