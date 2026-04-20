24 апреля 2026, пятница, 21:05
В Италии продают дома за 1€

  • 20.04.2026, 20:36
Власти хотят вернуть жизнь в горные районы.

Объединение десяти муниципалитетов к северу от провинции Виченца выставило на продажу ветхую недвижимость за символический 1€, чтобы вернуть жизнь в горные районы и остановить отток населения. Об этом пишет издание leggo.it.

Союз горных общин Пасубио Пикколе Доломити инициировал план реконструкции в рамках программы «Pnrr Green Communities». Несмотря на то, что срок подачи заявок истек 16 апреля, цифры подтверждают огромный интерес к инициативе.

Так, в офисы Союза поступило 78 официальных предложений о покупке, из них девять — из-за границы и пять — от иностранных граждан, проживающих в Италии. Из 385 объектов недвижимости, первоначально заявленных как неиспользуемые, на рынок фактически поступило 24 здания.

Президент Союза и мэр Монте-ди-Мало Мозе Скварцон определяет эту операцию как «инвестицию в жизнь, а не в деньги».

«Главная цель — вернуть людей в места, которые опустели в погоне за современностью и комфортом», — передает его слова издание.

Окончательный список покупателей, готовых инвестировать в ветхое жилье, объявят в начале мая.

