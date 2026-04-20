Reuters: Евросоюз расширит санкции против Ирана 1 20.04.2026, 20:49

1,924

Ограничения коснутся тех, кто блокирует Ормузский пролив.

Европейский Союз расширит критерии своих санкций против Ирана. Объединение включит в них тех, кто отвечает за блокирование Ормузского пролива, который практически закрыт в течение почти двух месяцев.

Об этом агентству Reuters сообщили два дипломата ЕС.

«Среди послов была политическая договоренность о том, что мы действительно изменим критерии санкционного режима против Ирана, чтобы мы также могли внести в список лиц и организаций, ответственных за препятствование свободе судоходства в Ормузском проливе», — отметил один из собеседников.

Второй дипломатический источник сообщил, что Европейской службе внешних действий понадобится несколько недель для подготовки любых новых санкционных списков.

Reuters пишет, что это ведомство отвечает за наложение санкций на лиц и компании, тогда как Европейская комиссия занимается секторальными ограничениями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com