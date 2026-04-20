«Денег нет, но вы держитесь»: умерла женщина из Крыма, которой Медведев это говорил 14 20.04.2026, 21:13

Анна Буянова

Анна Буянова задала неудобный вопрос тогдашнему премьеру РФ в 2016 году.

Умерла российская пенсионерка Анна Буянова, которой Дмитрий Медведев говорил «Денег нет, но вы держитесь», сообщает проект «Пост».

Мем «Денег нет, но вы держитесь» появился в 2016 году, когда тогдашний премьер России Дмитрий Медведев посещал Феодосию в оккупированном Крыму. Его тогда окружила толпа жителей. 60‑летняя Анна Буянова возмутилась размером пенсии, Медведев оправдывался.

«Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения», — так звучали слова Медведева, но в народе их сократили до известного выражения.

Буянова жила в деревне Новопокровка. Хозяйство было главным источником ее дохода: она держала домашнюю птицу, выращивала овощи и фрукты. У Анны 30 лет трудового стажа. После встречи с Медведевым ей повысили пенсию, но на сумму в 6 раз меньше, чем обещали.

Несколько раз к Анне приезжали репортеры. Но последние шесть лет о ее жизни ничего не было известно.

«Она работала в разных местах. В столовой работала. На пенсии была. Хозяйства уже не было, чтобы ее не напрягать», — рассказал младший сын Буяновой Николай. По его словам, пенсию ей поднимали на 500 рублей, особой соцпомощи для матери он не припоминает.

В апреле прошлого года у Анны случился первый инсульт, в конце июля — второй. Буянова умерла 2 августа 2025-го.

