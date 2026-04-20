Германия планирует запустить термоядерный реактор
20.04.2026, 21:14

8,558

Иллюстрационное фото

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах ФРГ запустить термоядерный реактор.

В ходе посещения Ганноверской ярмарки Мерц сказал, что в федеральном правительстве не только включили термоядерную энергетику в программу развития высоких технологий как одну из ключевых технологий, но и ставят перед собой амбициозную цель — запустить в Германии первый термоядерный реактор.

В ходе осмотра выставочных стендов канцлер ознакомился с ключевыми компонентами будущей установки, в том числе с технологиями производства трития. Он подтвердил, что власти Германии планируют в долгосрочной перспективе строить электростанции на основе технологии термоядерного синтеза, и утверждал, что страна уже сейчас входит в «абсолютную мировую элиту» в области данных исследований.

В январе Мерц заявлял, что решение Германии отказаться от атомной энергетики было серьезной стратегической ошибкой, которую нужно исправлять. По его словам, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com