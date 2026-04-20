закрыть
24 апреля 2026, пятница, 21:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия планирует запустить термоядерный реактор

22
  • 20.04.2026, 21:14
  • 8,558
Германия планирует запустить термоядерный реактор
Иллюстрационное фото

Об этом сообщил канцлер Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах ФРГ запустить термоядерный реактор.

В ходе посещения Ганноверской ярмарки Мерц сказал, что в федеральном правительстве не только включили термоядерную энергетику в программу развития высоких технологий как одну из ключевых технологий, но и ставят перед собой амбициозную цель — запустить в Германии первый термоядерный реактор.

В ходе осмотра выставочных стендов канцлер ознакомился с ключевыми компонентами будущей установки, в том числе с технологиями производства трития. Он подтвердил, что власти Германии планируют в долгосрочной перспективе строить электростанции на основе технологии термоядерного синтеза, и утверждал, что страна уже сейчас входит в «абсолютную мировую элиту» в области данных исследований.

В январе Мерц заявлял, что решение Германии отказаться от атомной энергетики было серьезной стратегической ошибкой, которую нужно исправлять. По его словам, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук