Германия планирует запустить термоядерный реактор

Германия планирует запустить термоядерный реактор22
- 20.04.2026, 21:14
- 8,558
Об этом сообщил канцлер Мерц.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах ФРГ запустить термоядерный реактор.
В ходе посещения Ганноверской ярмарки Мерц сказал, что в федеральном правительстве не только включили термоядерную энергетику в программу развития высоких технологий как одну из ключевых технологий, но и ставят перед собой амбициозную цель — запустить в Германии первый термоядерный реактор.
В ходе осмотра выставочных стендов канцлер ознакомился с ключевыми компонентами будущей установки, в том числе с технологиями производства трития. Он подтвердил, что власти Германии планируют в долгосрочной перспективе строить электростанции на основе технологии термоядерного синтеза, и утверждал, что страна уже сейчас входит в «абсолютную мировую элиту» в области данных исследований.
В январе Мерц заявлял, что решение Германии отказаться от атомной энергетики было серьезной стратегической ошибкой, которую нужно исправлять. По его словам, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире.