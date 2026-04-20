24 апреля 2026, пятница, 21:55
В Беларуси продают целую турбазу


  • 20.04.2026, 21:22
  
Что по цене.

В Барановичском районе повторно выставили на аукцион туристическую базу в деревне Полонка. Объект продается как единый имущественный комплекс, передает «Точка».

Стартовая цена – чуть больше 8000.

Турбаза – это одноэтажное кирпичное здание 1959 года постройки площадью 436,6 м2. В комплекс также входят кирпичная пристройка, три бетонных крыльца, хозяйственные объекты (уборная и площадка для мусора), ограждение с воротами и калиткой, колодец и асфальтированные подъездные пути.

Кроме того, покупатель получит гараж площадью 87 м2 (1986 года постройки), а также инженерные сети – водопровод, канализацию и теплотрассу.

В основном здании частично отсутствуют окна и напольные покрытия. Новому владельцу придется вкладываться в ремонт.

Однако наличие инфраструктуры и подведенных коммуникаций делает объект пригодным для восстановления и дальнейшего использования, например под базу отдыха или гостевой дом.

Начальная цена турбазы – 8142,90. Для участия в торгах нужно внести задаток 1000. Первый шаг аукциона – 407,15 (5% от стартовой стоимости).

Торги состоятся 19 мая в 10:00. Заявки принимаются до 15:00 14 мая.

Цена невысокая, но состояние объекта требует серьезных вложений. Поэтому потенциальному покупателю стоит заранее оценить расходы на восстановление.

