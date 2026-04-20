Фицо просит разрешения лететь в Москву через Польшу 26 20.04.2026, 21:35

Ранее страны Балтии запретил самолету премьера Словакии заходить в их воздушное пространство.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет лететь в Москву на 9 мая через Польшу, ранее ему отказали страны Балтии.

Об этом сообщает PAP.

Польша получила от Словакии запрос о разрешении на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщил пресс-секретарь МИД Мацей Вевюр.

Как он отметил, этот запрос в настоящее время анализируется.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, Фицо пожаловался, что Литва и Латвия не пропустят его самолет через свое воздушное пространство для поездки на военный парад в Москву 9 мая.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такое решение.

В прошлом году страны Балтии также не пропустили самолет с Фицо в Москву через свое воздушное пространство.

