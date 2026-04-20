В Оршанском районе мужчина подорвался на снаряде времен Второй мировой войны 26 20.04.2026, 21:47

Он ударил по боеприпасу молотком.

В Оршанском районе мужчина пострадал от взрыва снаряда времен ВОВ. Об этом сообщает СК.

По данным следствия, днем 19 апреля 38-летний житель Орши вместе со своей знакомой искал в поле снаряды времен Великой Отечественной войны. Обнаружив боеприпас, мужчина ударил по нему молотком, чтобы сбить медный ободок, чем вызвал детонацию. Взрывом мужчине причинены телесные повреждения. Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

На месте работали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. Специалисты зафиксировали следовую картину.

