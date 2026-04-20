ЕС рассматривает вопрос о замораживании 1,5 млрд евро, выделенных Сербии 20.04.2026, 21:54

В том числе из-за тесных связей с РФ.

Европейская комиссия в настоящее время рассматривает вопрос о приостановке финансирования Сербии в размере 1,5 млрд евро из-за проблем с верховенством закона и спорных судебных реформ, введенных Белградом в январе, сообщила комиссар по расширению ЕС Марта Кос законодателям ЕС в понедельник, передает Euronews.

Кос сказала, что ее особенно беспокоят законодательные поправки, которые вносят серьезные изменения, создавая неполноценную форму автономии для сербской антикоррупционной прокуратуры и ослабляя независимость судебной системы.

«Нас все больше беспокоит то, что происходит в Сербии. От законов, подрывающих независимость судебной системы, до репрессий против протестующих и постоянного вмешательства в деятельность независимых СМИ», - сказала она членам Европарламента.

Будучи страной-кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года, Сербия имеет право на получение финансирования ЕС для поддержки необходимых внутренних реформ.

Но путь Сербии в ЕС замедлился из-за ее тесных связей с Россией и подавления президентом Александром Вучичем антиправительственных и антикоррупционных протестов, начавшихся в декабре 2024 года после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек.

Напряженность в отношениях с ЕС усилилась из-за позиции Сербии по отношению к вторжению России на Украину.

В мае 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, критикующую неспособность Сербии следовать внешней политике ЕС. Хотя Сербия осудила агрессивную войну, она по-прежнему отказывается вводить санкции против Москвы.

Европейская комиссия заявила, что ожидает оценки Совета Европы по поводу судебного закона, принятого в январе. Так называемая Венецианская комиссия, орган Совета Европы, посетила Белград 16-17 марта, чтобы подготовить свое заключение.

«Мы будем продолжать поддерживать Сербию на пути в ЕС. Но мы ожидаем, что власти страны полностью приведут судебное законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и восстановят независимость СМИ», - заявил Кос в понедельник.

«Венецианская комиссия представит срочное заключение в ближайшие недели», - говорится в заявлении Совета Европы для прессы, опубликованном в середине марта.

