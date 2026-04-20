Карлос Алькарас получил спортивный «Оскар» как лучший атлет года 2 20.04.2026, 22:05

В число лауреатов также вошли Ламин Ямаль, Тони Кроос и клуб «Пари Сен-Жермен».

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал лауреатом премии Laureus, которую называют спортивным «Оскаром», в номинации «Спортсмен года». Церемония вручения проходит в Мадриде.

В 2025 году Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» и US Open, а также вернул себе первое место в мировом рейтинге, которое сохранял до апреля 2026-го.

На награду лучшему спортсмену претендовали прыгун с шестом Арман Дюплантис, теннисист Янник Синнер, футболист Усман Дембеле, мотогонщик Марк Маркес и велогонщик Тадей Погачар.

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал обладателем премии молодому спортсмену года, гольфист Рори Макилрой — в номинации «Возвращение года», чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кроос — в номинации «Спортивное вдохновение».

«Командой года» был признан футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», выигравший чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Межконтиненальный кубок, а также дошедший до финала клубного чемпионата мира.

Премия вручается с 2000 года, ее лауреаты получают 30-сантиметровую статуэтку от Cartier из золота и серебра.

