24 апреля 2026, пятница, 22:55
Мадьяр намерен остановить выход Венгрии из МУС

1
  20.04.2026, 22:15
  • 7,068
Мадьяр намерен остановить выход Венгрии из МУС
Петер Мадьяр

Звоночек для Путина и Лукашенко.

Новое правительство Венгрии приостановит выход республики из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр. По его словам, это возможно сделать до 2 июня.

«Правительство «Тисы» обозначило намерение, чтобы этот выход был приостановлен и Венгрия осталась членом МУС»,— сказал господин Мадьяр на пресс-конференции. Лидер «Тисы» добавил, что члены МУС обязаны исполнять положенные им ордера и задерживать в своих странах тех, кого суд хочет арестовать.

В мае прошлого года парламент Венгрии окончательно одобрил проект о выходе страны из МУС.

