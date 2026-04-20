Мадьяр намерен остановить выход Венгрии из МУС 20.04.2026, 22:15

Петер Мадьяр

Звоночек для Путина и Лукашенко.

Новое правительство Венгрии приостановит выход республики из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр. По его словам, это возможно сделать до 2 июня.

«Правительство «Тисы» обозначило намерение, чтобы этот выход был приостановлен и Венгрия осталась членом МУС»,— сказал господин Мадьяр на пресс-конференции. Лидер «Тисы» добавил, что члены МУС обязаны исполнять положенные им ордера и задерживать в своих странах тех, кого суд хочет арестовать.

В мае прошлого года парламент Венгрии окончательно одобрил проект о выходе страны из МУС.

