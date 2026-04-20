24 апреля 2026, пятница, 23:25
Германия и Чехия вызвали послов РФ

  20.04.2026, 22:41
Из-за угроз в адрес предприятий оборонно-промышленного комплекса стран ЕС.

Министерства иностранных дел Германии и Чехии отреагировали на недавние заявления российских чиновников с угрозами в адрес в частности предприятий оборонно-промышленного комплекса, вызвав послов РФ.

В МИД Чехии сообщили, что 20 апреля российскому послу Александру Змеевскому вручили решительный протест из-за угроз, направленных против страны, чешских организаций и союзников.

Вице-премьер-министр и глава МИД Петр Мацинка вызвал руководителя российского диппредставительства после заявлений Минобороны РФ и комментария заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно чешских компаний, которые назвали возможными целями атак. Мацинка подчеркнул, что помощь Чехии Украине основывается на международном праве.

В МИД Германии также сообщили о вызове российского посла в Берлине для предоставления разъяснений из-за угроз, в том числе в адрес предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что такие заявления являются попыткой ослабить поддержку Украины и проверить сплоченность союзников, подчеркнув, что Германия не поддастся запугиванию.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало списки европейских предприятий, которые связаны с производством ударных беспилотников и комплектующих для Украины. Медведев назвал их «потенциальными целями для российских вооруженных сил».

