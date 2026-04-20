Зеленский объяснил, почему Трамп не может быть гарантией мира в Украине 13 20.04.2026, 22:54

Детали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предположение о том, что РФ откажется от нового наступления из-за страха перед американским президентом Дональдом Трампом, не является достаточной гарантией безопасности.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу ICTV.

По словам президента, отсутствие реального присутствия международных партнеров на линии соприкосновения оставляет открытым вопрос сдерживания России.

«Какие гарантии безопасности Украине дают? Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Вот почему? Я просто не понимаю, почему? Я причин не вижу. Что будет их ограничивать? Что?» - подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал позицию США, что Россия якобы не решится на эскалацию, опасаясь жесткой реакции Трампа.

«Вот, например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?» - подытожил украинский лидер.

