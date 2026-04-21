25 апреля 2026, суббота, 0:09
Rheinmetall начал серийное производство морских дронов

  • 21.04.2026, 1:11
Немецкий концерн планируют ежегодно выпускать около 200 таких беспилотных катеров.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал серийное производство беспилотных надводных катеров в порту немецкого Гамбурга. Об этом говорится в сообщении компании на её сайте.

Сначала на верфи Blohm+Voss планируют ежегодно выпускать около 200 таких беспилотных катеров. Однако впоследствии объемы производства могут быть увеличены до 1000 единиц в год.

Беспилотные катера успешно используются Украиной для обороны от российского вторжения.

Rheinmetall производит эти надводные суда в партнерстве с британской компанией Kraken Technology Group.

Катер K3 Scout может использоваться в военных или гражданских целях. Он дистанционно управляем и, как предполагается, в будущем сможет работать в автономном режиме.

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук