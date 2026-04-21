Rheinmetall начал серийное производство морских дронов
- 21.04.2026, 1:11
Немецкий концерн планируют ежегодно выпускать около 200 таких беспилотных катеров.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал серийное производство беспилотных надводных катеров в порту немецкого Гамбурга. Об этом говорится в сообщении компании на её сайте.
Сначала на верфи Blohm+Voss планируют ежегодно выпускать около 200 таких беспилотных катеров. Однако впоследствии объемы производства могут быть увеличены до 1000 единиц в год.
Беспилотные катера успешно используются Украиной для обороны от российского вторжения.
Rheinmetall производит эти надводные суда в партнерстве с британской компанией Kraken Technology Group.
Катер K3 Scout может использоваться в военных или гражданских целях. Он дистанционно управляем и, как предполагается, в будущем сможет работать в автономном режиме.