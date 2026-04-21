закрыть
25 апреля 2026, суббота, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Туск: Польша поможет Венгрии вернуться к привычной европейской жизни

1
  • 21.04.2026, 3:00
  • 2,384
Дональд Туск

Премьер Польши высказался по поводу изменений, к которым привели выборы в Венгрии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал помочь Венгрии вернуться к привычной европейской жизни.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Polsat News.

Глава польского правительства высказался по поводу изменений, к которым привели выборы в Венгрии.

«Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже обратился с просьбой, чтобы Польша помогла Венгрии полностью вернуться к европейской повседневной жизни не только в эти сложные времена, когда он находился в оппозиции, но и сегодня», – сообщил он.

Туск заявил, что окажет поддержку. «Конечно, мы поможем нашим венгерским друзьям в этом, несомненно, сложном процессе», – отметил премьер.

Макрон также упомянул о победе Петера Мадяра и его партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии. Он отметил, что это означает «новую эру» для Венгрии и Европы.

«Мы можем быть оптимистами в отношении прогресса, которого мы можем достичь в отношении кредита в размере 90 млрд евро, который был утвержден в декабре. Это очень позитивно как для Украины, так и для нас, для нашей надежности. Это очень хорошая новость», – добавил президент Франции.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

