Туск: Польша поможет Венгрии вернуться к привычной европейской жизни 1 21.04.2026, 3:00

2,384

Дональд Туск

Премьер Польши высказался по поводу изменений, к которым привели выборы в Венгрии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал помочь Венгрии вернуться к привычной европейской жизни.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Polsat News.

Глава польского правительства высказался по поводу изменений, к которым привели выборы в Венгрии.

«Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже обратился с просьбой, чтобы Польша помогла Венгрии полностью вернуться к европейской повседневной жизни не только в эти сложные времена, когда он находился в оппозиции, но и сегодня», – сообщил он.

Туск заявил, что окажет поддержку. «Конечно, мы поможем нашим венгерским друзьям в этом, несомненно, сложном процессе», – отметил премьер.

Макрон также упомянул о победе Петера Мадяра и его партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии. Он отметил, что это означает «новую эру» для Венгрии и Европы.

«Мы можем быть оптимистами в отношении прогресса, которого мы можем достичь в отношении кредита в размере 90 млрд евро, который был утвержден в декабре. Это очень позитивно как для Украины, так и для нас, для нашей надежности. Это очень хорошая новость», – добавил президент Франции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com