Туск: Польша поможет Венгрии вернуться к привычной европейской жизни

Туск: Польша поможет Венгрии вернуться к привычной европейской жизни1
- 21.04.2026, 3:00
- 2,384
Премьер Польши высказался по поводу изменений, к которым привели выборы в Венгрии.
Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал помочь Венгрии вернуться к привычной европейской жизни.
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Polsat News.
Глава польского правительства высказался по поводу изменений, к которым привели выборы в Венгрии.
«Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже обратился с просьбой, чтобы Польша помогла Венгрии полностью вернуться к европейской повседневной жизни не только в эти сложные времена, когда он находился в оппозиции, но и сегодня», – сообщил он.
Туск заявил, что окажет поддержку. «Конечно, мы поможем нашим венгерским друзьям в этом, несомненно, сложном процессе», – отметил премьер.
Макрон также упомянул о победе Петера Мадяра и его партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии. Он отметил, что это означает «новую эру» для Венгрии и Европы.
«Мы можем быть оптимистами в отношении прогресса, которого мы можем достичь в отношении кредита в размере 90 млрд евро, который был утвержден в декабре. Это очень позитивно как для Украины, так и для нас, для нашей надежности. Это очень хорошая новость», – добавил президент Франции.