Лукашенко заговорил о возврате к советской системе 47 21.04.2026, 2:31

Диктатор вспомнил о КПСС.

Александр Лукашенко в интервью для пропагандистского телеканала RT заявил, что рассматривает вопрос возврата к советской модели управления страной.

«Нам надо серьезно подумать над управлением страной. Может, даже провести реформу управления государством, используя опыт старого», — отметил Лукашенко.

Он напомнил, что в 1977—1990 годах в Конституции СССР была закреплена руководящая и направляющая роль Коммунистической партии.

«Западники нам рекомендовали прежде всего многопартийность, плюрализм мнений и прочее, прочее, прочее. Они нам рекомендовали, а мы этому следовали. В авангарде шла, конечно, Россия во главе с Ельциным (Борис Ельцин, первый президент РФ. — Прим. ред.). А следом бежали все», — добавил диктатор.

Таким образом, Лукашенко раскритиковал даже существующую систему, при которой в Беларуси номинально существуют несколько провластных партий, и с ностальгией вспомнил о существовании советской модели. Тогда в стране действовала лишь КПСС, а другие были запрещены.

