25 апреля 2026, суббота, 0:09
Лукашенко заговорил о возврате к советской системе

  • 21.04.2026, 2:31
Диктатор вспомнил о КПСС.

Александр Лукашенко в интервью для пропагандистского телеканала RT заявил, что рассматривает вопрос возврата к советской модели управления страной.

«Нам надо серьезно подумать над управлением страной. Может, даже провести реформу управления государством, используя опыт старого», — отметил Лукашенко.

Он напомнил, что в 1977—1990 годах в Конституции СССР была закреплена руководящая и направляющая роль Коммунистической партии.

«Западники нам рекомендовали прежде всего многопартийность, плюрализм мнений и прочее, прочее, прочее. Они нам рекомендовали, а мы этому следовали. В авангарде шла, конечно, Россия во главе с Ельциным (Борис Ельцин, первый президент РФ. — Прим. ред.). А следом бежали все», — добавил диктатор.

Таким образом, Лукашенко раскритиковал даже существующую систему, при которой в Беларуси номинально существуют несколько провластных партий, и с ностальгией вспомнил о существовании советской модели. Тогда в стране действовала лишь КПСС, а другие были запрещены.

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук