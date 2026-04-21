Макрон ожидает разблокирования 90 млрд евро для Украины от новой власти в Венгрии 21.04.2026, 5:04

Фото: Getty Images

Французский лидер заявил о «начале новой эпохи».

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает от нового правительства Венгрии «прогресса» в вопросе предоставления Украине кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает 24.hu.

Французский лидер также заявил, что формирование нового правительства означает начало новой эпохи не только в Венгрии, но и в Европе.

«Мы можем с оптимизмом смотреть на перспективы достижения прогресса в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро», - сказал Макрон.

Он также добавил, что формирование нового венгерского правительства «очень позитивно» для Украины, а также «для нас и нашей авторитетности».

