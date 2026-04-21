Цунами нытья «зетников» Александр Черненко

21.04.2026, 8:29

10,858

Многие из моих коллег обращают внимание на настоящее цунами нытья z-блогеров в последний месяц. Они больше всего акцентируют внимание на двух факторах: увеличилась интенсивность прилетов по территории РФ и выросли потери от поражений дронами на фронте. За вопрос «Идет ли демилитаризация Украины по плану?» в России уже вполне можно сесть за решетку. Один из факторов, заставляющий «зетников» ныть, – наращивание темпов поражения со стороны СБУ.

Судите сами. На фронте по итогам марта подразделение «Альфа» СБУ стало самым результативным подразделением среди всех сил обороны по количеству пораженных и уничтоженных целей с помощью дронов! Речь идет не просто о тактических успехах, а о системной работе: более 10 тыс. ликвидированных вражеских пехотинцев и тысячи единиц техники и инфраструктуры – от беспилотников и средств связи до артиллерии и бронетехники. Это свидетельствует, что именно СБУ лучше всего отреагировала на изменение характера войны, где преимущество достигается не массой, а точностью, быстротой принятия решений и эффективным использованием современных технологий.

Фактор номер два. Дальнобойные удары. СБУ демонстрирует способность действовать глубоко в тылу противника. Например, крайняя комплексная операция во временно оккупированном Крыму в эти выходные. Во время нее были поражены сразу несколько военных кораблей РФ, а также критические элементы инфраструктуры – радары, системы связи и топливные базы. Такие удары обладают еще и накопительным эффектом: не только уничтожают отдельные цели, но и подрывают логистику, снижают боеспособность флота и ограничивают возможности врага использовать оккупированные территории как военные плацдармы. Благодаря нашей спецслужбе у России сейчас нет точки в Черном море, где их корабли чувствовали бы себя безопасно.

СБУ выступает как сила, изменяющая правила игры. Ее подход базируется на интеллекте, асимметричных решениях и ударах, которые дают непропорционально большой результат. Именно такая модель ведения войны позволяет Украине эффективно противостоять численно большему противнику.

Уже можно констатировать, что СБУ под руководством Евгения Хмары смогла сделать качественный рывок вперед и нарастить интенсивность ударов по врагу. Хмара – боевой генерал, который руководил «Альфой» и смог усилить именно военную мощь спецслужбы, которая сейчас для Украины является важнейшим фактором. Служба системно ослабляет неприятеля на всех уровнях – от передовой до глубочайшего тыла. И эта тенденция, судя по всему, будет только усиливаться.

Александр Черненко, censor.net

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com