Место позора Лукашенко 31 21.04.2026, 15:17

24,258

Сколько денег вложено, сколько скандалов устроено, сколько увольнений сделано — и вот результат.

Недавно при рассмотрении кадровых вопросов Александр Лукашенко вспомнил о ситуации в Оршанском районе, пишет «Салiдарнасць». Глава Администрации Дмитрий Крутой так объяснил необходимость смены руководителя региона:

«Основная причина: Оршанский район — промышленный, 60% экономики (района) — промышленные предприятия. В район вложены 3 млрд рублей по соответствующей программе, которая реализовывалась с 2018 по 2023 год. Нынешняя промышленная динамика предприятий не совсем та, которая заложена в бизнес-планах и которая должна быть».

Так довольно сухо Крутой подвел унылые итоги инициированной Лукашенко эпопеи по превращению Оршанского района в Нью-Васюки.

Правитель еще заметил: «Надо показать на примере Оршанского района. Огромный район…», но осекся и перешел на другую тему. Эти слова в сообщениях госСМИ не появились — видимо потому, что способны вызвать только улыбку.

Задачу «показать на примере Оршанского района» Лукашенко поставил почти десятилетие назад — и привела она к множеству скандалов. Весной 2017-го он потребовал поднять «из руин и пепла в ближайшее время» Оршу, Барань и Болбасово:

Эти регионы — очередная эпопея, которую мы начинаем. И мы должны очень быстро решить эти проблемы.

На один район Лукашенко бросил все правительство. В понимании правителя оно обязано было модернизировать все промышленные предприятия региона, чтобы экономика региона расцвела. Увидев, что чуда не получается, в августе 2018-го он устроил один из самых своих знаменитых разносов.

Тогда были уволены премьер-министр Андрей Кобяков, министр промышленности Виталий Вовк и министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии получил целый ряд чиновников.

Под горячую руку попал даже старый соратник: «И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта — генерал!»

Лукашенко распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования и теперь мы видим результаты: было вложено 3 млрд рублей, а ожидаемых результатов нет. Что, конечно, неудивительно.

Закупить новое оборудование для предприятий за бюджетные деньги можно, но как сделать продукцию востребованной и конкурентоспособной — тем более в устаревших отраслях? Над этими вопросами Лукашенко, похоже, сильно не задумывался.

При грандиозных вложениях жители Оршанского района мало что получили. Например, средняя зарплата в феврале (2 249 рублей) в промышленном регионе была даже ниже, чем в соседних Чашникском и Верхнедвинском районах.

Выиграл только лично Лукашенко: под видом развития транспортно-логистического центра в Болбасово, возле его родной деревни, реконструировали аэропорт — иногда отдохнуть в Александрию он прилетает на «Боинге».

Нынешняя попытка правителя наладить дела в районе назначением нового председателя райисполкома также вызывает улыбку. Сколько их уже сменилось…

В мае 2017-го главой райисполкома назначили Леонида Пеньковского. Через несколько недель Лукашенко возмутился, что без его разрешения силовики «ворвались в дом» к новому руководителю района. В августе того же 2017-го Пеньковского на посту сменил Александр Позняк. Председателем Оршанского райисполкома он проработал только год — до знаменитого разноса.

Игорь Исаченко проработал дольше всех (до мая 2023-го), в его период как раз «осваивали» бюджетные потоки. Игорь Мороз задержался на два с половиной года. Теперь от всех грандиозных планов у Лукашенко осталась только вера в Леонида Мойжика…

Судя по всему, десятилетие назад правитель хотел, чтобы Оршанский район стал его местом славы. Он родился на его границе, в Копыси, на Оршанском льнокомбинате когда-то работала его мать.

Но вместо этого регион стал местом позора Лукашенко. Под его непосредственным руководством и при огромных финансовых влияниях не смогли изменить к лучшему жизнь даже в одном отдельном районе из 118.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com