Мадьяр сделал заявление о конфискованных средствах «Ощадбанка»4
- 21.04.2026, 8:48
Будущий премьер Венгрии хочет обсудить этот вопрос с Зеленским.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что будет готов обсудить вопрос о конфискации украинских средств «Ощадбанка» после вступления в должность.
Его заявление приводит издание Telex.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хочет обсудить с Мадьяром вопрос о конфискованных средствах украинского «Ощадбанка». На пресс-конференции в понедельник Мадьяр подчеркнул, что сможет вести переговоры на эту тему только после принесения присяги премьер-министра.
«Мы не знаем, что на самом деле произошло (в деле инкассаторов. – Ред.), мы тоже видели пропагандистские новости», – сказал он, добавив, что многие детали остаются неясными.
Он призвал к терпению и взвешенному подходу, а также высказался за открытие нефтепровода «Дружба».