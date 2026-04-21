25 апреля 2026, суббота, 9:15
Мадьяр сделал заявление о конфискованных средствах «Ощадбанка»

  21.04.2026, 8:48
Будущий премьер Венгрии хочет обсудить этот вопрос с Зеленским.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что будет готов обсудить вопрос о конфискации украинских средств «Ощадбанка» после вступления в должность.

Его заявление приводит издание Telex.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хочет обсудить с Мадьяром вопрос о конфискованных средствах украинского «Ощадбанка». На пресс-конференции в понедельник Мадьяр подчеркнул, что сможет вести переговоры на эту тему только после принесения присяги премьер-министра.

«Мы не знаем, что на самом деле произошло (в деле инкассаторов. – Ред.), мы тоже видели пропагандистские новости», – сказал он, добавив, что многие детали остаются неясными.

Он призвал к терпению и взвешенному подходу, а также высказался за открытие нефтепровода «Дружба».

