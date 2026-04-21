Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple 1 21.04.2026, 8:54

Стало известно, кто его заменит.

Тим Кук покинет пост CEO Apple и перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров. Его сменит Джон Тернус, занимающий сейчас пост старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Об этом компания объявила вечером 20 апреля.

В заявлении Apple отмечается, что это решение, единогласно поддержанное советом директоров, стало результатом долгосрочного и тщательно продуманного плана преемственности. Тернус официально вступит в должность генерального директора 1 сентября.

Кук назвал работу во главе компании «величайшей привилегией» и поблагодарил команду за совместную работу над продуктами, улучшающими жизнь пользователей.

Кук работает в Apple с 1998 года и возглавил компанию в 2011-м после ухода Стив Джобс. За более чем 14 лет под его руководством рыночная капитализация Apple выросла с примерно 350 млрд до 4 трлн долларов, а выручка — со 108 млрд до 416 млрд долларов в последнем финансовом году. При нём компания представила такие продукты, как Apple Watch, AirPods и Apple Vision Pro, а также развила сервисы вроде iCloud, Apple Pay, Apple TV и Apple Music. Сейчас Тиму Куку 65 лет.

