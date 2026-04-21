«Поздно пить боржоми»: постпред Украины при ООН потроллил Небензю 3 21.04.2026, 14:49

24,204

Василий Небензя

Россия не сможет выиграть войну.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник иронично обратился к представителю российской делегации Василий Небензя, использовав известную поговорку.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на выступление Мельника на заседании Совет Безопасности ООН.

Выступление Мельника в ООН

В начале своей речи украинский дипломат призвал американских партнёров усилить санкции против российского энергетического экспорта.

Он отметил, что недавние послабления в продаже российской нефти могут принести России около 10 миллиардов долларов только за апрель.

«Кто-то верит, что эти сверхприбыли пойдут на финансирование школ, больниц или санитарии? Они будут финансировать войну России на уничтожение против Украины», — заявил Мельник.

По его словам, этих средств достаточно для производства до полумиллиона смертоносных «шахедов».

Также дипломат призвал США занять более жёсткую позицию в отношении России, а страны ЕС — ликвидировать российский «теневой флот», который помогает обходить санкции. Он подчеркнул, что «эту лазейку нужно закрыть навсегда», и призвал государства Глобального юга присоединиться к ограничениям.

Мельник предложил европейским союзникам увеличить военную помощь Украине до уровня 1% ВВП.

«Это станет мощным сигналом Москве о том, что господин Путин уже проиграл эту войну», — отметил он.

Кроме того, дипломат заявил, что переговорный процесс фактически заблокирован Россией уже почти два месяца, поэтому Совет Безопасности ООН должен перейти к конкретным действиям. В частности, он призвал европейских членов инициировать новую резолюцию с реальными механизмами принуждения к прекращению боевых действий, включая целевые санкции.

По словам Мельника, если бы Россия действительно стремилась к миру, она не блокировала бы решения о немедленном прекращении огня и обмене пленными по формуле «всех на всех». Он подчеркнул, что новый документ должен быть действенным инструментом, а не формальностью.

Обращение к российской делегации

Украинский дипломат выразил уверенность, что Россия не сможет выиграть войну, и даже высокие цены на нефть не спасут её руководство.

Обращаясь непосредственно к Небензе, он перешёл на русский язык и использовал известную поговорку:

«Поздно, Вася, пить боржомы», — сказал Мельник, добавив уже на английском: «Когда почки уже отказали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com