25 апреля 2026, суббота, 9:24
В российскую армию массово высылают алкоголиков

  • 21.04.2026, 9:15
Они подписывают контракты через «черных рекрутеров».

Минобороны предложило упростить порядок проверки военнослужащих на употребление алкоголя после сообщений о массовом наборе в армию людей с алкогольной зависимостью. Ведомство разработало поправки в закон «О статусе военнослужащих», которые допускают, что такое освидетельствование можно будет проводить на месте, например в части. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 апреля одобрила инициативу, сообщили «Известиям» источники в кабинете министров.

Согласно действующему порядку, если солдата или офицера заподозрили в том, что он находится в состоянии опьянения, его необходимо отправить на медицинское освидетельствование в наркодиспансер, областную, краевую или районную больницу. Однако, как отметили в Минобороны, оперативно и безопасно доставить военнослужащего на проверку порой бывает трудно, а наряды военной полиции, которые участвуют в сопровождении служащего, надолго отвлекаются от работы. Вместо этого ведомство предлагает проверять военных на алкоголь на месте с помощью специальных средств. Ответственными за такие проверки будут уполномоченные должностные лица, перечень которых пропишут в общевоинском уставе. Основанием для теста станут наличие запаха алкоголя, неустойчивость позы, нарушения речи, покраснение лица, неадекватное поведение. Освидетельствование будет проводиться в присутствии двух понятных либо с применение видеозаписи.

Исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования являются грубыми дисциплинарными проступками, напомнил председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев. По его словам, если военнослужащий откажется от проверки на месте, его в обязательном порядке направят на освидетельствование в медучреждение. Тот же порядок действий будет, если человек не согласится с результатами оперативной проверки или если алкотестер покажет отрицательный результат, а у проверяющих будут достаточные основания полагать, что военнослужащий все же пьян.

Поправки необходимы в условиях войны против Украины, поскольку требование доставить военнослужащего в медучреждение зачастую невыполнимо, говорит военный эксперт Виктор Литовкин. «Для командира принципиально важно иметь возможность оперативно оценить состояние подчиненного. В случае положительного результата экспресс-теста военнослужащий должен быть незамедлительно отстранен от выполнения боевых задач или работы с оружием», — отметил эксперт.

Ранее Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова сообщила о наборе в российскую армию людей с алкогольной зависимостью. По ее словам, они подписывают контракты через «черных рекрутеров». Такие посредники отправляют на фронт людей с зависимостями и тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ и гепатитом, иногда — в состоянии алкогольного опьянения, после чего присваивают положенные им выплаты, пояснила Кашеварова. Она также связала происходящее с установленными планами по набору контрактников в регионах, которые выполняются за счет «всех подряд».

Одновременно с этим государственная статистика зафиксировала резкий рост продаж алкоголя в оккупированных регионах Украины. Так, В январе—феврале 2026 года на «ДНР», «ЛНР», Запорожскую и Херсонскую области пришлось около 2,7% от всех продаж водки на российском рынке (299,78 тыс. декалитров), 3,6% — коньяка (73,38 тыс. дал) и 1,26% — ликероводочных изделий (41,14 тыс. дал).

