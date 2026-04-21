Японская молодежь скидывается с друзьями на Ferrari и Porsche 7 21.04.2026, 13:10

Это значительно легче, чем купить авто мечты в одиночку.

Молодые водители в Японии находят новые способы позволить себе автомобили премиум-класса. Вместо покупки дорогих машин представители поколения зумеров все чаще объединяются и совместно платят за авто своей мечты, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из таких моделей стала услуга Rendez-Vous, позволяющая нескольким людям «разделить» автомобиль. Обычно группа из пяти человек совместно пользуется машиной в течение года. Компания приобретает подержанный автомобиль и закрепляет его за участниками, каждому из которых доступно до 50 дней вождения ежегодно.

Финансовая модель строится на амортизации. Например, если автомобиль стоит 20 млн иен (около $126 тыс.) и через год дешевеет до 17 млн иен ($107 тыс.), участники покрывают разницу в 3 млн иен ($18,9 тыс.). В пересчете это примерно 600 тыс. иен ($3,8 тыс.) на человека в год без учета дополнительных расходов — страховки, парковки и обслуживания.

Даже с учетом этих затрат схема остается значительно доступнее, чем покупка автомобиля. Таким образом, молодые японцы получают возможность ездить на таких моделях, как Porsche 911 или Ferrari, без необходимости брать крупные кредиты.

Популярность набирают и альтернативные решения. Например, платформы peer-to-peer аренды, такие как DriveShare, позволяют брать автомобили напрямую у владельцев на короткий срок.

Эксперты отмечают, что речь идет о более широком сдвиге в потребительских привычках. Все больше молодых людей отказываются от идеи владения автомобилем из-за высоких расходов и сложностей содержания. Вместо этого они предпочитают гибкий доступ к машинам.

