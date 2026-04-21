Белорусы жалуются на банки из-за навязчивых услуг
- 21.04.2026, 13:23
Ответ «нет» они не понимают.
Белорусы жалуются, что сотрудники банков навязчиво предлагают им страховые услуги и более дорогие виды карт, при этом «не понимают ответ «нет». Адвокат Минской городской коллегии Дарья Хаткевич рассказала «Минской правде», какие законы такими действиями нарушают банки и как с этим бороться.
По словам адвокатa, согласно п. 4 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей», установление каких-либо преимуществ, а также прямых или косвенных ограничений при выборе товара (работы, услуги) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
— Если кассир сообщает, что платеж невозможен без покупки страховки, — это грубое нарушение. Страхование квартиры — услуга добровольная, — пояснила она.
Если же вам предлагают очень дорогие карты Gold или Platinum, не рассказывая о дешевых и базовых вариантах, это тоже нарушение, поскольку сотрудник обязан предоставить информацию обо всех доступных банковских продуктах.
— Страхование карт — дополнительная опция. Она не может быть условием выдачи самой карты, — подчеркнула Хаткевич.
Она добавила, что если сотрудники банка просто предлагают какую-то страховку («Хотите застраховать?») — это маркетинг, но если они утверждают, что услуга обязательна или «идет в комплекте», — это уже навязывание и это нарушает право на свободный выбор и право на получение полной информации.
За нарушение правил торговли и оказания услуг (в том числе за предоставление недостоверной информации) в Беларуси предусмотрена административная ответственность. Чаще всего это штраф. Для конкретного сотрудника это также может повлечь дисциплинарные меры.