25 апреля 2026, суббота, 14:31
Белорусы жалуются на банки из-за навязчивых услуг

5
  • 21.04.2026, 13:23
  • 6,210
Ответ «нет» они не понимают.

Белорусы жалуются, что сотрудники банков навязчиво предлагают им страховые услуги и более дорогие виды карт, при этом «не понимают ответ «нет». Адвокат Минской городской коллегии Дарья Хаткевич рассказала «Минской правде», какие законы такими действиями нарушают банки и как с этим бороться.

По словам адвокатa, согласно п. 4 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей», установление каких-либо преимуществ, а также прямых или косвенных ограничений при выборе товара (работы, услуги) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

— Если кассир сообщает, что платеж невозможен без покупки страховки, — это грубое нарушение. Страхование квартиры — услуга добровольная, — пояснила она.

Если же вам предлагают очень дорогие карты Gold или Platinum, не рассказывая о дешевых и базовых вариантах, это тоже нарушение, поскольку сотрудник обязан предоставить информацию обо всех доступных банковских продуктах.

— Страхование карт — дополнительная опция. Она не может быть условием выдачи самой карты, — подчеркнула Хаткевич.

Она добавила, что если сотрудники банка просто предлагают какую-то страховку («Хотите застраховать?») — это маркетинг, но если они утверждают, что услуга обязательна или «идет в комплекте», — это уже навязывание и это нарушает право на свободный выбор и право на получение полной информации.

За нарушение правил торговли и оказания услуг (в том числе за предоставление недостоверной информации) в Беларуси предусмотрена административная ответственность. Чаще всего это штраф. Для конкретного сотрудника это также может повлечь дисциплинарные меры.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук