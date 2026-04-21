СМИ: Россия прекратит транзит казахстанской нефти в Германию 21.04.2026, 13:45

9,070

С мая.

Россия уведомила Казахстан и Германию, что с мая остановит транзит казахской нефти в Германию, который поступал туда по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Об этом со ссылкой на три источника сообщает Reuters.

Анонимные собеседники рассказали, что из РФ прислали сообщение Казахстану и Германии о «скорректированном экспорте нефти», из которого следует, что Россия прекратит прокачку казахской нефти в Германию через «Дружбу» с 1 мая.

В 2025 году из Казахстана в Германию прокачивалось около 43 тысяч баррелей нефти в день – на 44% больше по сравнению с 2024 годом.

Поставки происходили через северную ветку «Дружбы», идущую через территорию Беларуси и Польши. Отмечается, что на этом маршруте уже бывали вынужденные перерывы с транзитом из-за последствий украинских ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре.

Решение РФ может создать дополнительные проблемы для Германии на фоне глобального энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com