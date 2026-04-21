СМИ: Россия прекратит транзит казахстанской нефти в Германию

СМИ: Россия прекратит транзит казахстанской нефти в Германию1
- 21.04.2026, 13:45
Россия уведомила Казахстан и Германию, что с мая остановит транзит казахской нефти в Германию, который поступал туда по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Об этом со ссылкой на три источника сообщает Reuters.
Анонимные собеседники рассказали, что из РФ прислали сообщение Казахстану и Германии о «скорректированном экспорте нефти», из которого следует, что Россия прекратит прокачку казахской нефти в Германию через «Дружбу» с 1 мая.
В 2025 году из Казахстана в Германию прокачивалось около 43 тысяч баррелей нефти в день – на 44% больше по сравнению с 2024 годом.
Поставки происходили через северную ветку «Дружбы», идущую через территорию Беларуси и Польши. Отмечается, что на этом маршруте уже бывали вынужденные перерывы с транзитом из-за последствий украинских ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре.
Решение РФ может создать дополнительные проблемы для Германии на фоне глобального энергокризиса из-за войны на Ближнем Востоке.