Названы самые сильные паспорта в 2026-ом году

Названы самые сильные паспорта в 2026-ом году11
- 21.04.2026, 19:37
- 13,810
На каком месте Беларусь?
Аналитики системы ранжирования паспортов VisaGuide. World обновили список стран с самыми «сильными» удостоверениями личности.
Составители рейтинга сравнивают паспорта 199 стран по тому, насколько свободно с ними можно путешествовать. Учитываются безвизовые поездки, визы по прибытии и электронные визы. На основе этих данных каждому паспорту присваивается общий балл, показывающий его «силу» в плане путешествий.
По данным на март 2026 года, лидер рейтинга — Сингапур. На втором месте — Франция, а на третьем — Финляндия. Также в топ-5 попали Испания и Норвегия.
В первую десятку сильнейших вошли Мальта; Венгрия; Бельгия; Швейцария и Австрия.
Беларусь оказалась на 110-м месте. Из наших соседей лучше всего позиции в рейтинге у Польши (15-е место), Латвии (29-е) и Литвы (30-е). Украина — на 65-м месте, Россия — на 95-м.
Последнюю строчку занял Афганистан.