Названы самые сильные паспорта в 2026-ом году 11 21.04.2026, 19:37

На каком месте Беларусь?

Аналитики системы ранжирования паспортов VisaGuide. World обновили список стран с самыми «сильными» удостоверениями личности.

Составители рейтинга сравнивают паспорта 199 стран по тому, насколько свободно с ними можно путешествовать. Учитываются безвизовые поездки, визы по прибытии и электронные визы. На основе этих данных каждому паспорту присваивается общий балл, показывающий его «силу» в плане путешествий.

По данным на март 2026 года, лидер рейтинга — Сингапур. На втором месте — Франция, а на третьем — Финляндия. Также в топ-5 попали Испания и Норвегия.

В первую десятку сильнейших вошли Мальта; Венгрия; Бельгия; Швейцария и Австрия.

Беларусь оказалась на 110-м месте. Из наших соседей лучше всего позиции в рейтинге у Польши (15-е место), Латвии (29-е) и Литвы (30-е). Украина — на 65-м месте, Россия — на 95-м.

Последнюю строчку занял Афганистан.

