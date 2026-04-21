25 апреля 2026, суббота, 14:33
Мадьяр провел переговоры с Фицо и выдвинул условие Словакии

  21.04.2026, 21:50
Петер Мадьяр

Лидер венгерской оппозиции поставил Фицо ультиматум.

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, во время которого озвучил главное условие для дальнейшего политического диалога.

- Я только что разговаривал по телефону со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Я четко дал ему понять, что мы можем обсуждать любой политический вопрос только при условии гарантии того, что Словакия отменит закон, который угрожает венграм на Высокой земле тюремным заключением, и если будет зафиксировано, что в будущем земли наших венгерских соотечественников на Высокой земле не будут конфискованы на основе декретов Бенеша на основе коллективной вины, - заявил Мадьяр в Facebook.

Он также подчеркнул, что будущее правительство партии «Тиса» готово работать над улучшением отношений между странами.

«Я подтвердил словацкому премьер-министру, что правительство «Тиса» будет работать над укреплением венгерско-словацких отношений и восстановлением Вышеградского сотрудничества, но всему этому должно предшествовать выяснение и урегулирование вышеупомянутых вопросов», - отметил лидер оппозиции.

Мадьяр сказал Фицо, что важнейшим приоритетом для нынешнего венгерского правительства в словацко-венгерских отношениях является защита прав наших венгерских соотечественников.

По словам политика, стороны договорились продолжить переговоры во время личной встречи на следующем саммите Европейского совета в Брюсселе.

