Польша превращается в центр силы Европы 21.04.2026, 14:27

Страна занимает важнейшее геополитическое положение в ЕС.

Польша стремительно превращается в один из главных стратегических центров Европы благодаря своему географическому положению, инфраструктуре и роли в обеспечении военной и экономической устойчивости региона. Об этом говорится в аналитических оценках, посвященных изменению баланса сил на континенте, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Страна, граничащая с Украиной, Беларусью и Германией, занимает важнейшее положение между западной и восточной Европой. Через ее территорию проходят ключевые транспортные маршруты, обеспечивающие движение товаров, энергии и военных ресурсов.

Особое значение имеет порт в Гданьске — крупнейший контейнерный порт Балтийского региона, через который проходят основные потоки грузов в Северную Европу. Польские автомобильные и железнодорожные сети связывают ЕС с Балтийскими странами и восточным флангом НАТО. Любые сбои в этой системе могут оказывать влияние далеко за пределами страны.

В последние годы Польша также усилила роль в сфере безопасности. В условиях войны в Украине НАТО и ЕС уделяют особое внимание так называемой «военной мобильности» — возможности быстро перемещать войска и технику по территории Европы. Польша стала одним из ключевых звеньев этой системы благодаря складам вооружений и логистическим центрам, таким как объект в Повидзе, который сокращает время развертывания сил союзников.

Энергетическая инфраструктура также усиливает стратегическое значение страны. Газопровод «Baltic Pipe», запущенный в 2022 году, обеспечил альтернативные поставки газа из Норвегии, снизив зависимость региона от российских энергоресурсов.

Дополнительно Варшава реализует масштабную программу укрепления восточных границ, включая проекты противодействия беспилотникам и модернизацию оборонной инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что Польша уже не является периферийным государством ЕС. Ее роль в обеспечении логистики, энергетической безопасности и обороны делает страну одним из ключевых элементов функционирования всей Европы.

На этом фоне усиливается мнение, что политическая и экономическая значимость Польши должна быть пересмотрена, поскольку от ее стабильности и инфраструктуры напрямую зависит способность Европы действовать в условиях кризиса.

