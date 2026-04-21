Какая погода ждет белорусов в ближайшие дни 21.04.2026, 20:06

Прогноз на 22-24 апреля.

22 апреля погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный, в дневные часы местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +11..+17°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать, пишет pogoda.by.

23 апреля с севера Европы ожидается перемещение системы атмосферных фронтов и поступление холодных воздушных масс арктического происхождения. Похолодает. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер западный с переходом на северный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +4..+11°С, по юго-западу до +15°С.

24 апреля ночью скажется влияние области повышенного атмосферного давления, днем погоду будут определять фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы, перемещающиеся с севера Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем во многих районах небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северный, северо-западный порывистый, ночью местами по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +6..+13°С.

