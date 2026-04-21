«Собирайтесь и поезжайте курсом русского корабля» 24 21.04.2026, 19:55

Россиянка с подругами собралась в «Белоруссию».

Пользовательница Threads под ником maria.4izhova предложила своим подругам посетить Минск.

«Девчонки, а давайте соберемся и поедем в Минск, в Белоруссию! Смотрю ветки, все красивые парни там», — написала она.

Пост собрал за сутки 350 комментариев. Сайт Charter97.org приводит самые популярные из них:

— Сидите дома. Нет такой страны.

— Еще одна собирается нас осчастливить. Вы уверены, что здесь нужны, если даже не знаете названия страны?

— У нас парни не только красивые, но еще и умные. Белорусок любят. Зачем им матрешки?

— Мы белорусы , не любим когда наше государство неуважительно называют «Белоруссией». Так что не надо к нам ехать, сидите в своем болоте

— Безграмотность в России максимально распостранена и передается воздушно—капельным путем. Сидите лучше дома, правда.

— Собирайтесь и поезжайте курсом русского корабля.

— Зачем вам к нам? Есть прекрасная страна Югославия. Там море. Туда езжайте.

— Белоруским парням вы не нужны, не нужно так много на себя брать. Вы в принципе здесь никому не нужны, сидите дома.

— Сидите дома, машину времени, чтобы попасть в прошлое еще не изобрели, да и в несуществующую страну не попасть.

— Сидите у себя, пожалуйста. Без уважения к Беларуси и беларусам вам там делать нечего.

— У себя все загадили, теперь к нам? Нет уж, спасибо, сидите дома.

— Сидите дома. Нам не нужны понаехавшие. Да и страна наша Беларусью зовётся.

— Минские парни не любят когда не знают название их страны. Если уж собираетесь ехать, изучите куда.

