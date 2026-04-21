Шведские истребители перехватили российские над Балтийским морем 3 21.04.2026, 15:06

2,338

Операция была скоординирована с союзниками по НАТО.

Истребители системы быстрого реагирования Швеции перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 над Балтийским морем.

Самолеты были обнаружены около 10:00 по местному времени к северо-востоку от острова Готланд. Далее они двигались вдоль воздушного пространства региона, прошли в направлении острова Борнгольм и впоследствии вернулись в сторону России. Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных Сил Швеции.

Российские бомбардировщики сопровождали два истребителя РФ, а операция по перехвату была скоординирована с союзниками по НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com