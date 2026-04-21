25 апреля 2026, суббота, 16:10
Шведские истребители перехватили российские над Балтийским морем

  21.04.2026, 15:06
Операция была скоординирована с союзниками по НАТО.

Истребители системы быстрого реагирования Швеции перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 над Балтийским морем.

Самолеты были обнаружены около 10:00 по местному времени к северо-востоку от острова Готланд. Далее они двигались вдоль воздушного пространства региона, прошли в направлении острова Борнгольм и впоследствии вернулись в сторону России. Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных Сил Швеции.

Российские бомбардировщики сопровождали два истребителя РФ, а операция по перехвату была скоординирована с союзниками по НАТО.

