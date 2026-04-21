ЕС выделит первый транш из 90 миллиардов евро Украине к июню 1 21.04.2026, 15:06

Финансовая поддержка Украины от ЕС выходит на финишную прямую.

Европейский союз рассчитывает начать выплаты по масштабному кредиту для Украины уже в конце мая или начале июня. Речь идет о части пакета в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования страны в 2026–2027 годах, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, потребности Украины в финансировании на 2026 год уже полностью обеспечены, однако ранее процесс задерживался из-за политических разногласий внутри ЕС.

«Возможно, еще будут некоторые задержки, пока премьер-министр Орбан на посту. Я не хочу излишнего оптимизма до того, как это действительно произойдет», — отметил Домбровскис. Он добавил: «Если это случится на этой неделе — это будет очень хорошо. Если нет, нам придется дождаться нового премьер-министра. В любом случае, я считаю, что мы сможем начать финансирование».

Ранее именно Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном блокировала кредит. Однако после парламентских выборов 12 апреля, на которых его партия потерпела поражение, ожидается смена политического курса. Новый лидер оппозиционной силы Петер Мадьяр заявил, что не будет препятствовать финансированию Украины.

Общий кредит ЕС в размере 90 млрд евро будет распределен двумя равными частями: 45 млрд евро в 2026 году и 45 млрд евро в 2027 году. Из них 28 млрд евро предназначены для военных нужд Украины, а 17 млрд — для покрытия бюджетных расходов.

Евросоюз также рассчитывает на участие других международных партнеров, включая Канаду, Японию, Великобританию и Норвегию, которые должны обеспечить оставшуюся треть финансирования.

«Мы ожидаем, что международные партнеры возьмут на себя часть обязательств, необходимых для полного покрытия потребностей Украины», — подчеркнул Домбровскис.

Кроме того, получение средств будет связано с продолжением реформ в Украине в рамках ее курса на вступление в Европейский союз.

