25 апреля 2026, суббота, 16:10
Xiaomi выпустила новый «бюджетник»

6
  21.04.2026, 15:36
  • 5,252
фото: Xiaomi

У него мощная батарея и экран 144 Гц.

Компания Xiaomi вывела на глобальный рынок новый бюджетный телефон от своего суббренда Poco – Poco M8s 5G. Устройство сочетает в себе характеристики, обычно встречающиеся в более дорогих моделях, пишет Notebookcheck.

Новинка может похвастаться аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки и 18-ваттной реверсивной. Утверждается, что заряда спокойно хватает на два дня использования. Экран – 6,9‑ дюйма, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

фото: Xiaomi

Работает смартфон на чипе Snapdragon 6s Gen 3 и поставляется с HyperOS 2 «из коробки». Тыльная камера 50-мегапиксельная, есть дополнительный сенсор (разрешение не указано), в круглом вырезе дисплея находится 8-Мп селфи камера. Корпус сертифицирован по стандарту IP64 для защиты от пыли и брызг воды.

фото: Xiaomi

Смартфон уже поступил в продажу в двух расцветках. Базовая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 189 долларов. Топовая конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценена в 210 долларов.

