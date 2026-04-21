В России психбольной пять лет был депутатом и руководил налоговой политикой

В России психбольной пять лет был депутатом и руководил налоговой политикой10
- 21.04.2026, 15:42
Но это не спасло его от тюрьмы.
Житель Нижнего Новгорода, имя которого не называется, победил на выборах в областную Думу в 2020 году. Он был кандидатом от «Партии Роста» и набрал 73% голосов, сообщает местное издание «Без формата».
По словам местных жителей, никакой работы не вел, но заседал в Думе, вел приемы граждан в детском саду. Также был директором ООО «Энергия», организовал майнинговую ферму, незаконно подключился к сетям и украл электричества почти на 30 млн рублей.
В 2024 году ферму раскрыли. Несмотря на уголовное дело и начавшийся суд, он оставался депутатом, а в 2025 году его снова допустили до выборов, которые он проиграл. Борский суд сделал процесс закрытым — выяснилось, что экс-депутат признан невменяемым.
Сегодня ему вынесли приговор. Власти и коллеги-депутаты, похоже, не замечали невменяемости годами.