25 апреля 2026, суббота, 16:10
В России психбольной пять лет был депутатом и руководил налоговой политикой

10
  • 21.04.2026, 15:42
  • 8,474
Но это не спасло его от тюрьмы.

Житель Нижнего Новгорода, имя которого не называется, победил на выборах в областную Думу в 2020 году. Он был кандидатом от «Партии Роста» и набрал 73% голосов, сообщает местное издание «Без формата».

По словам местных жителей, никакой работы не вел, но заседал в Думе, вел приемы граждан в детском саду. Также был директором ООО «Энергия», организовал майнинговую ферму, незаконно подключился к сетям и украл электричества почти на 30 млн рублей.

В 2024 году ферму раскрыли. Несмотря на уголовное дело и начавшийся суд, он оставался депутатом, а в 2025 году его снова допустили до выборов, которые он проиграл. Борский суд сделал процесс закрытым — выяснилось, что экс-депутат признан невменяемым.

Сегодня ему вынесли приговор. Власти и коллеги-депутаты, похоже, не замечали невменяемости годами.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук