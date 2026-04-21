Уникальные кадры: новейший украинский перехватчик сбивает российский «Шахед» 5 21.04.2026, 16:03

Новые технологии меняют ландшафт противовоздушной обороны.

Украинские Силы беспилотных систем (СБС) продолжают внедрять революционные методы борьбы с вражескими воздушными целями. Экипаж БПЛА «Серый» 42-й отдельной механизированной бригады обнародовал уникальные кадры уничтожения российского реактивного «Шахеда» с помощью новейшего украинского дрона-перехватчика LITAVR.

Несмотря на то, что LITAVR появился на вооружении лишь осенью 2025 года, он уже успел изменить ландшафт противовоздушной обороны.

