Уникальные кадры: новейший украинский перехватчик сбивает российский «Шахед»5
- 21.04.2026, 16:03
Новые технологии меняют ландшафт противовоздушной обороны.
Украинские Силы беспилотных систем (СБС) продолжают внедрять революционные методы борьбы с вражескими воздушными целями. Экипаж БПЛА «Серый» 42-й отдельной механизированной бригады обнародовал уникальные кадры уничтожения российского реактивного «Шахеда» с помощью новейшего украинского дрона-перехватчика LITAVR.
Несмотря на то, что LITAVR появился на вооружении лишь осенью 2025 года, он уже успел изменить ландшафт противовоздушной обороны.