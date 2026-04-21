«Все время держали на «Вайбере», не давали отключать телефон»

  • 21.04.2026, 16:05
Белоруску обманули по схеме «Белпочты».

Пенсионерку из Мостов обманули телефонные аферисты, они использовали схему «Белпочта», сообщает пресс-служба МВД.

По данным милиции, женщину запугали вымышленным уголовным делом якобы за отмывание средств, добытых преступным путем, и заставили «задекларировать» около 110 тысяч рублей в эквиваленте.

— Мне позвонили 2 апреля, сначала на мобильный, сказали, что это «Белпочта», что я не оплатила посылку, что мне нужно сообщить номер. Они мне выслали на Viber, я сообщила номер того, что там высветилось. Потом буквально в течение получаса мне позвонили и сказали, что это из Комитета госконтроля, что у меня изъяли пакет документов, паспорт, всю информацию обо мне, — рассказала женщина.

Мошенники спросили у нее, есть ли у нее счета в банке, она сказала, что нет.

— Они спросили вы недавно закрывали счет, я сказала да. Спросили есть ли наличные. Сказали, что нужно задекларировать, потому что они могут быть мошеннические. На ваши открытые счета могут положить деньги и сказать, что они от проституции и наркотиков и мошенников, что я типа процент снимаю. Спросила где декларировать. Мне сказали, что приедет курьер с расчетного центра Национального банка. Мне нужно отдать ему деньги. Все, я отдала, — поделилась потерпевшая.

По ее словам, после этого на следующий день ей снова звонили и сказали, что ее машину выставили на торги, что ее «нужно обременить».

— Я понимаю, что такое обременение. Типа залог там или кредит. Я ему объясняю, а он мне говорит, что ее нужно продать как бы юридическому лицу. И деньги тоже надо задекларировать. Я продала машину, — рассказала пострадавшая.

Женщина добавила, что с 2 по 4 апреля ей все время звонили и не оставляли в покое, «постоянно были на „Вайбере“», не давали отключать телефон, чтобы она никому ничего не сообщала, ни с кем не разговаривала.

Она поняла, что ее обманули, когда в обещанное мошенниками время (в среду в 16.00) к ней не пришел представитель областного госконтроля и не вернул все «задекларированное».

В МВД заявили, что сыщики задержали курьера, однако деньги он успел передать следующему звену в преступной цепочке.

