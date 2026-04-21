25 апреля 2026, суббота, 16:55
В окружении Путина раскол

Два крупных клана начали делить власть за его спиной.

В российской элите вспыхнул острый конфликт между двумя влиятельными чиновники из самого близкого окружения Путина: первым замглавы АП Сергеем Кириенко и министром обороны Андреем Белоусовым. По данным журналистов, спор возник вокруг формирования списков правящей партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму.

Скандал вспыхнул перед выборами в Госдуму.

Путин пообещал боевым военным ВС РФ гарантированные депутатские мандаты для 150 участников войны против Украины как политическое вознаграждение за участие в войне. Но списки формирует команда Кириенко. На закрытом совещании Белоусов обнаружил, что среди кандидатов оказались не реальные фронтовики, а чиновники, формально проходившие службу вдали от боевых действий.

После этого министр обороны потребовал лично сформировать список ветеранов.

Кириенко выступил против Белоусова, опасаясь появления в парламенте влиятельных военных, способных выйти из-под политического контроля, таких как Евгений Пригожин - бывший союзник Кремля, поднявший мятеж в 2023 году.

По данным источников, Кремль боится усиления самостоятельных фигур с боевым авторитетом.

Политический вес Белоусова заметно вырос после возбуждения уголовных дел против окружения бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Внутри элит его воспринимают как фигуру, связанную с «патриотическим» крылом власти и поддерживаемую частью силовых структур и РПЦ.

Эксперты отмечают, что конфликт отражает более глубокое напряжение в российской системе власти, где усиливается конкуренция за влияние на фоне войны и подготовки к парламентским выборам.

популярное за неделю

Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана Петр Олещук