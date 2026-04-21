25 апреля 2026, суббота, 16:56
Россельхознадзор нашел в белорусском твороге токсичное вещество

12
  21.04.2026, 16:44
  • 7,206
Россельхознадзор нашел в белорусском твороге токсичное вещество

Что за оно?

Российским сельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт»: в твороге этих производителей нашли остатки сульфона альбендазола. Что это такое?

Как пишут на сайте службы, сульфон альбендазола — это один из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко используемого в ветеринарии:

«Его наличие в молоке после лечения животных небезопасно для здоровья человека по нескольким причинам:

Риск токсического воздействия: накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей, такие как проблемы с ЖКТ, аллергические реакции, а в редких случаях — влияние на состав крови.

Гепатотоксичность: альбендазол известен своей способностью повышать уровень печеночных ферментов, что указывает на токсическое воздействие на печень при длительном или регулярном употреблении продуктов с его остатками.

Альбендазола сульфон может сохраняться в молоке, поэтому запрещено его использование в пищу в течение определенного срока после дегельминтизации животного».

Сообщается, что в адрес ветеринарной службы Беларуси направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений.

популярное за неделю

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук