Россельхознадзор нашел в белорусском твороге токсичное вещество 12 21.04.2026, 16:44

7,206

Что за оно?

Российским сельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт»: в твороге этих производителей нашли остатки сульфона альбендазола. Что это такое?

Как пишут на сайте службы, сульфон альбендазола — это один из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко используемого в ветеринарии:

«Его наличие в молоке после лечения животных небезопасно для здоровья человека по нескольким причинам:

Риск токсического воздействия: накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей, такие как проблемы с ЖКТ, аллергические реакции, а в редких случаях — влияние на состав крови.

Гепатотоксичность: альбендазол известен своей способностью повышать уровень печеночных ферментов, что указывает на токсическое воздействие на печень при длительном или регулярном употреблении продуктов с его остатками.

Альбендазола сульфон может сохраняться в молоке, поэтому запрещено его использование в пищу в течение определенного срока после дегельминтизации животного».

Сообщается, что в адрес ветеринарной службы Беларуси направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com