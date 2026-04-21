Россельхознадзор нашел в белорусском твороге токсичное вещество

Россельхознадзор нашел в белорусском твороге токсичное вещество12
- 21.04.2026, 16:44
Что за оно?
Российским сельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт»: в твороге этих производителей нашли остатки сульфона альбендазола. Что это такое?
Как пишут на сайте службы, сульфон альбендазола — это один из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко используемого в ветеринарии:
«Его наличие в молоке после лечения животных небезопасно для здоровья человека по нескольким причинам:
Риск токсического воздействия: накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей, такие как проблемы с ЖКТ, аллергические реакции, а в редких случаях — влияние на состав крови.
Гепатотоксичность: альбендазол известен своей способностью повышать уровень печеночных ферментов, что указывает на токсическое воздействие на печень при длительном или регулярном употреблении продуктов с его остатками.
Альбендазола сульфон может сохраняться в молоке, поэтому запрещено его использование в пищу в течение определенного срока после дегельминтизации животного».
Сообщается, что в адрес ветеринарной службы Беларуси направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений.