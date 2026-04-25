В Польше белорусскую компанию оштрафовали на миллионы долларов

2,674

Она продавала авто в РФ.

Компанию, управляемую белорусами, в Польше оштрафовали на 20 млн злотых за поставку автомобилей в Россию в обход санкций ЕС. Это было максимально возможное наказание, рассказала Таможенно-налоговая администрация в Кракове.

Инспекторы ведомства установили, что в 2022–2023 годах фирма белорусов, зарегистрированная в Малопольском воеводстве, занималась покупкой дорогих автомобилей в странах Западной Европы. Затем их перепродавали за границы ЕС. В транспортных документах указывались третьи страны, однако в действительности автомобили попадали в Россию. Прямые поставки были бы невозможны из-за санкций, наложенных после начала войны в Украине.

Маршрут из Польши вел в Литву, оттуда в Беларусь, и наконец автомобили попадали к конечным покупателям в России. Таким образом было перевезено более 100 транспортных средств общей стоимостью более 49 млн злотых.

В налоговой администрации отметили, что собранные доказательства указывают, что руководство компании действовало осознанно и целенаправленно обходило санкции. За это фирму оштрафовали на 20 млн злотых. Сообщается, что это одно из крупнейших дел в Польше по обвинению такого рода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com